Dal parco alla scuola la giacca antipioggia è l’alleato perfetto per l’autunno ed è in offerta lampo
La giacca antipioggia CMP in poliestere antistrappo è pensata per i bambini e adatta a giornate di pioggia o attività all’aperto. Su Amazon è disponibile a 21,99€, scontata rispetto al listino di 29,95€. Offre protezione dall’umidità con materiali resistenti e un taglio tecnico adatto all’uso quotidiano e alle escursioni. Comprala subito, è imperdibile. Scopri l’offerta Una scelta progettata per la quotidianità e l’avventura. Il modello firmato CMP nasce per rispondere alle esigenze di chi cerca un capo versatile, capace di adattarsi sia all’uso urbano sia alle uscite all’aria aperta. La giacca, realizzata in poliestere ripstop, si caratterizza per la resistenza agli strappi e una durabilità che la rende adatta anche ai bambini più dinamici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Ponte della Pietra, passo in avanti del progetto "Piroga Verde": lavori al Cva, nel parco e una palestra per la scuola
Il video del lungo filo della corrente che penzola accanto alla scuola e al parco giochi
La controversia sul vero Rubicone, ecco la 33esima festa nel parco della scuola media di Calisese
Leone XIII - Pagina ufficiale. . Le classi Terze della Scuola #Primaria al Parco delle Fiabe di Gropparello!! Martedì 23 (3C e 3D) e giovedì 24 settembre (3A e 3B). #GesuitiEducazione #IstitutoLeoneXIII #ParcodelleFiabe #Gropparello
Salviamo la scuola nel parco - Alla fine le transenne di inizio lavori sono arrivate al parco Don Bosco di Bologna, dove da ottobre un gruppo di docenti, genitori, tecnici e liberi cittadini riunitisi nel comitato Besta, si oppone ... Si legge su ilmanifesto.it