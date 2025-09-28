Dal parco alla scuola la giacca antipioggia è l’alleato perfetto per l’autunno ed è in offerta lampo

La giacca antipioggia CMP in poliestere antistrappo è pensata per i bambini e adatta a giornate di pioggia o attività all’aperto. Su Amazon è disponibile a 21,99€, scontata rispetto al listino di 29,95€. Offre protezione dall’umidità con materiali resistenti e un taglio tecnico adatto all’uso quotidiano e alle escursioni. Comprala subito, è imperdibile. Scopri l’offerta Una scelta progettata per la quotidianità e l’avventura. Il modello firmato CMP nasce per rispondere alle esigenze di chi cerca un capo versatile, capace di adattarsi sia all’uso urbano sia alle uscite all’aria aperta. La giacca, realizzata in poliestere ripstop, si caratterizza per la resistenza agli strappi e una durabilità che la rende adatta anche ai bambini più dinamici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net