Dal Mit 50 milioni alla province calabresi Minasi | Dal governo un segnale chiaro
"Dopo il report del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che vede la Calabria ai vertici degli investimenti ferroviari, arriva un altro segnale forte e concreto per i territori: circa 50 milioni di euro destinati alla rete stradale provinciale", annuncia la senatrice Tilde Minasi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Dazi Usa: Parma 11esima tra le 20 province italiane più esposte sui mercati americani con 336 milioni
Piemonte stanzia 5 milioni per l’inclusione scolastica: fondi alle Province per studenti con disabilità delle superiori
Dalla Regione oltre 6 milioni di euro per le Province piemontesi
Regione – L'assessore Ciacciarelli: "Grazie ministro Salvini per i 74 milioni di euro alle province del Lazio"
#STRADE #TOSCANE - 93 MILIONI: #GRAZIE MINISTRO @matteosalvinimi Piano straordinario per le Province: dal MIT oltre 93 milioni di euro Per interventi di riqualificazione delle infrastrutture stradali.
Finanziamento, dal Mit arrivano 50 milioni di euro per le strade calabresi - Il Mit stanzia un finanziamento per migliorare la sicurezza della viabilità: 50 milioni di euro per le strade calabresi. Si legge su quotidianodelsud.it
