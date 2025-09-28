Dal ministero dei Trasporti 16 milioni in arrivo per rifare le strade provinciali

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha assegnato alla Regione siciliana 94 milioni euro per interventi di riqualificazione delle strade provinciali.  Per la provincia di Catania sono previsti  interventi per oltre 16 milioni si euro. Si tratta di fondi che saranno utilizzabili. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

