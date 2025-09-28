Dal Milan alla Juventus scambio Leao alla Juventus | Non gliene frega nulla
Mega scambio tra Milan e Juventus, con i due top player assoluti. Ma arriva la frenata in diretta: “Non lo farei mai” Rafa Leao torna a disposizione di mister Allegri, dopo alcuni problemi fisici che gli hanno compromesso la primissima parte di stagione. Ancora deve esordire in campionato, ma l’hype nei suoi confronti è molto alto. Specialmente per il ruolo che gli ha ritagliato il mister. Rafa Leao (LaPresse) TvPlay Quest’anno al Milan, Rafa potrebbe ricoprire il ruolo di seconda punta o addirittura della punta, con Pulisic a sostegno. Leao potrebbe cogliere l’occasione per alzare l’asticella e aumentare il numero di gol con la maglia rossonera. 🔗 Leggi su Tvplay.it
In questa notizia si parla di: milan - juventus
Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?
Intrigo Leoni, la Juventus sfida Inter e Milan: il Parma spara alto
Juventus e Milan ci riprovano, prende forma lo scambio come nel 2018
Serie A. L'Inter vince 2-0 in casa del Cagliari: gol di Lautaro e prima rete in A per Pio Esposito https://www.rainews.it/maratona/2025/09/campionato-calcio-serie-a-quinta-giornata-2025-tutte-le-partite-highlights-news-aggiornamenti-napoli-inter-milan-juventus- - facebook.com Vai su Facebook
Fechada a chave da Copa Itália! Bologna x Parma Lazio x Milan Juventus x Udinese Atalanta x Genoa Inter x Venezia Roma x Torino Fiorentina x Como Napoli x Cagliari Vai su X
Milan: novità su Leao, ecco cosa succede - Rafael Leao torna tra i convocati del Milan per la sfida contro il Napoli. newsmondo.it scrive
Milan, finalmente Leao: andrà in panchina contro il Napoli - Non partirà titolare: darà il suo contributo in corsa. Da gazzetta.it