Dal DPFP alla manovra | cosa succede entro il 2 ottobre e subito dopo

Il nuovo Documento programmatico di finanza pubblica sostituisce la Nadef: ecco contenuti, scadenze e passaggi formali. Questa è la prima sessione di bilancio nell’era delle nuove regole Ue. Per allinearsi al nuovo quadro, il Governo trasmetterà entro giovedì 2 ottobre 2025 alle Camere il DPFP, che prende il posto della tradizionale Nadef e fissa la . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Dal DPFP alla manovra: cosa succede entro il 2 ottobre (e subito dopo)

In questa notizia si parla di: dpfp - manovra

