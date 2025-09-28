Dal Central Perk al Peach Pit i migliori pub e ristoranti delle serie tv
Da Cin Cin a How I Met Your Mother, da True Blood a Riverdale, le tavole calde americane sono state spesso lo scenario perfetto per momenti iconici delle serie tv. (Ri)scopriamoli insieme. Iniziare la giornata col piede giusto, con un caffè o una cioccolata calda. Darsi appuntamento per bere o mangiare qualcosa, e quindi chiarirsi, lasciarsi, litigare o fare pace. Sorseggiare una birra con gli amici, un cocktail, un bicchiere di vino. Ritagliarsi uno spazio per sé alla fine di una lunga giornata di lavoro. Ma anche lavorarci o gestire un locale e avere a che fare con la più svariata, insopportabile, folle e adorabile clientela mai vista. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: central - perk
Il Central Perk di Friends diventerà una caffetteria vera e propria a New York
La caffetteria Central Perk di Friends diventa realtà nel cuore di Manhattan
? Il sogno di ogni fan di FRIENDS diventa realtà Central Perk apre ufficialmente! ? scopri tutti i dettagli - facebook.com Vai su Facebook
Dal Central Perk al Peach Pit, i migliori pub e ristoranti delle serie tv - Da Cin Cin a How I Met Your Mother, da True Blood a Riverdale, le tavole calde americane sono state spesso lo scenario perfetto per momenti iconici delle serie tv. Da movieplayer.it
Il Central Perk di Friends potrebbe aprire in tutto il mondo (anche qui) - Fan di Friends sparsi per il mondo, tenetevi forte: presto potreste sorseggiare il vostro caffè in un Central Perk sotto casa. Scrive grazia.it