Dagnoni sul Mondiale dell’Italia | Con Ciccone risultato decoroso Finn ci ha regalato una gemma

28 set 2025

Si conclude con l’assolo di Tadej Pogacar la prova in linea Elite uomini che chiude il sipario sui Mondiali di ciclismo 2025. A Kigali, in Ruanda, lo sloveno ha dominato la gara, attaccando a 100 chilometri dall’arrivo e staccando gli avversari. Seconda posizione ed argento per il belga Remco Evenepoel (+1’28”) che non ha retto il ritmo del fuoriclasse della UAE Team Emirates XRG. Completa il podio l’irlandese Ben Healy. Sesto il primo degli italiani Giulio Ciccone che non è mai riuscito ad entrare nella lotta per il podio. I Mondiali dellItalia terminano così con tre medaglie, tutte di un metallo diverso. 🔗 Leggi su Oasport.it

