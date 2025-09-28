Dagnoni sul Mondiale dell’Italia | Con Ciccone risultato decoroso Finn ci ha regalato una gemma

Si conclude con l’assolo di Tadej Pogacar la prova in linea Elite uomini che chiude il sipario sui Mondiali di ciclismo 2025. A Kigali, in Ruanda, lo sloveno ha dominato la gara, attaccando a 100 chilometri dall’arrivo e staccando gli avversari. Seconda posizione ed argento per il belga Remco Evenepoel (+1’28”) che non ha retto il ritmo del fuoriclasse della UAE Team Emirates XRG. Completa il podio l’irlandese Ben Healy. Sesto il primo degli italiani Giulio Ciccone che non è mai riuscito ad entrare nella lotta per il podio. I Mondiali dell’Italia terminano così con tre medaglie, tutte di un metallo diverso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dagnoni sul Mondiale dell’Italia: “Con Ciccone risultato decoroso. Finn ci ha regalato una gemma”

In questa notizia si parla di: dagnoni - mondiale

A tu per tu con il presidente della Federciclismo Cordiano Dagnoni per parlare dell'organizzazione del primo mondiale africano, un lavoro partito due anni fa con un viaggio al Tour of Rwanda e terminata con la decisione di portare due squadre a pieno regime Vai su X

Lorenzo Mark Finn ha vinto la prova iridata Under 23 e portato a casa il suo secondo mondiale consecutivo Una gara memorabile, che entra di diritto nella storia del nostro sport. Lorenzo è un talento puro del ciclismo mondiale, oggi lo ha dimostrato ancor - facebook.com Vai su Facebook

