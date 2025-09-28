Da pedina di scambio a pilastro del Diavolo | ora Allegri non può più farne a meno
Sempre meno al tanto atteso big match tra Milan e Napoli, e Allegri far sicuramente affidamento ad uno dei suoi nuovi leader. Prestazioni che hanno catturato l’attenzione anche della dirigenza rossonera. Cresca l’attesa attorto allo Stadio San Siro, dove alle 20:45 andrà in scena uno dei primi match dal forte profumo di scudetto. Milan e Napoli si affrontano in un duello in stile cowboy, pronti a sparare il più velocemente possibile per non essere colpito dall’altro. Una sfida che dirà già tanto sull’andamento di questo campionato. È certamente ancora presto per parlare di “sfida scudetto”, ma ha tutto ciò che serve per definirsi tale: posizioni in classifica, distanza l’uno dall’altro e calciatori capaci di portare al successo finale. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
In questa notizia si parla di: pedina - scambio
Milan, nuovo centrale dalla Premier: Musah pedina di scambio
Juve, trattativa in corso con il Marsiglia per Weah: i francesi inseriscono quel nome come pedina di scambio
Juventus, idea Cristante a centrocampo: McKennie pedina di scambio?
Le regionali in Puglia pedina di scambio in vista di altre partite Vai su X
Domenica 28 settembre, in occasione della Borsa Scambio del giocattolo, saranno presenti alcuni tavoli dedicati a bambini e ragazzi che vogliono scambiare i propri giochi. Vi aspettiamo!! Comune di Canneto sull'Oglio #cannetosulloglio #borsascambio #ba - facebook.com Vai su Facebook
PSG, Pastore pedina di scambio per arrivare a Pjanic - L'Equipe oggi in edicola fa il punto sul mercato del PSG e scrive che i parigini sarebbero sempre all'assalto di Miralem Pjanic. Come scrive calciomercato.com