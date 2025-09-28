Da noi a ruota libera su Rai 1 | i protagonisti di Ballando con le stelle tra gli ospiti di oggi
Tra gli altri ospiti della seconda puntata della nuova stagione anche l'attrice Cristiana Capotondi e il prof Vincenzo Schettini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: ruota - libera
Palio, Rugani a ruota libera: “Brigante in Tartuca? Ce lo porterei in collo. Cavalli, ad ora sì ai big”
"L'uomo dei sette capestri", Paul Newman gigioneggia a ruota libera
Isola dei Famosi, Jasmin Salvati a ruota libera sui naufraghi poi spiazza: "È stata una mia scelta uscire in semifinale!"
A Ruota Libera Varese - facebook.com Vai su Facebook
#Prandelli a ruota libera sulla #Juventus E ha svelato da chi è rimasto colpito - X Vai su X
Tra gli altri ospiti della seconda puntata della nuova stagione anche l'attrice Cristiana Capotondi e il prof Vincenzo Schettini - Secondo appuntamento per il programma di Francesca Fialdini "Da noi a ruota libera": domenica 28 settembre su Rai 1 ospiti alcuni dei protagonisti di Ballando con le stelle 2025. Segnala gazzetta.it
Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Cristiana Capotondi e gli altri ospiti della puntata - Nello studio di Francesca Fialdini si parla dei programmi Rai "Ballando con le stelle" e "La ricetta della felicità" ... Secondo today.it