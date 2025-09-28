DA NOI A RUOTA LIBERA | FRANCESCA FIALDINI TRA BALLANDO E LE STAR DELLE SERIE RAI

Tornano le interviste di Francesca Fialdini, reduce dal primo posto in classifica a Ballando con le Stelle, ai protagonisti del mondo dello spettacolo e i racconti di storie di persone comuni. Nuovo appuntamento, domenica 28 settembre alle 17.20 su Rai1, con “ Da noi. a Ruota Libera ”, il programma di Francesca Fialdini, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. A poche ore dalla fine della prima puntata di Ballando con le Stelle, che quest’anno ha tra i suoi protagonisti anche Francesca Fialdini (superlativa ieri sera con Giovanni Pernice), in studio saranno presenti Guillermo Mariotto, stilista e giurato storico del varietà di Milly Carlucci, la Signora Coriandoli, anche lei concorrente dell’edizione appena iniziata e il suo ballerino Simone Di Pasquale. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - DA NOI A RUOTA LIBERA: FRANCESCA FIALDINI TRA BALLANDO E LE STAR DELLE SERIE RAI

In questa notizia si parla di: ruota - libera

Palio, Rugani a ruota libera: “Brigante in Tartuca? Ce lo porterei in collo. Cavalli, ad ora sì ai big”

"L'uomo dei sette capestri", Paul Newman gigioneggia a ruota libera

Isola dei Famosi, Jasmin Salvati a ruota libera sui naufraghi poi spiazza: "È stata una mia scelta uscire in semifinale!"

A Ruota Libera Varese - facebook.com Vai su Facebook

#Prandelli a ruota libera sulla #Juventus E ha svelato da chi è rimasto colpito - X Vai su X

La vita privata di Francesca Fialdini: età, fidanzato, figli, Ballando con le stelle - a ruota libera" è tra le concorrenti della ventesima edizione di "Ballando con le stelle" ... Da today.it

Francesca Fialdini ha un compagno? “L’amore c’è”/ La confessione: “Non è una favola ma…” - Nella vita della conduttrice e giornalista ci sarebbe un uomo ormai da tempo: "L'amore vero si sente" ... Segnala ilsussidiario.net