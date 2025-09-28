Da Noi… a Ruota Libera Francesca Fialdini apre con Ballando
Forte della vittoria alla prima puntata di Ballando con le Stelle, torna oggi, domenica 28 settembre, Francesca Fialdini con Da Noi. a Ruota Libera, in onda alle 17.20 su Rai 1. Anticipazioni e ospiti del 28 settembre 2025. Nel nuovo appuntamento, a poche ore dalla fine del debutto dello show di Milly Carlucci, si commenterà a caldo quanto accaduto in pista. Nel salotto della giornalista sono attesi il giurato Guillermo Mariotto, la concorrente Signora Coriandoli e il suo ballerino Simone Di Pasquale. A seguire, spazio alle interviste ai protagonisti dello spettacolo e a persone comuni che hanno saputo dare una svolta alla propria vita, rimettendosi in gioco e riuscendo a far girare la ruota, metafora di rinascita e coraggio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
