Da Lampedusa un messaggio di speranza | i giovani al centro del futuro della Sicilia
Lampedusa si è trasformata per tre giorni in un laboratorio di idee e buone pratiche. Dal 25 al 27 settembre l’isola ha ospitato “L’Isola, i giovani e il futuro”, una manifestazione che ha riunito centinaia di studenti, giovani imprenditori, rappresentanti delle istituzioni e del mondo culturale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: lampedusa - messaggio
Video messaggio di Papa Leone XIV a Lampedusa: "Presto sarò fra di voi"
Con un video messaggio Papa Leone XIV annuncia la visita a Lampedusa: "La storia è salvata dagli umili"
Al porto di Lampedusa, in attesa del concerto del grande Baglioni, uno straordinario messaggio! - facebook.com Vai su Facebook
Raspanti: “Gratitudine al Papa per il messaggio su Lampedusa” dlvr.it/TN3HsV $Palermo $Sicilia $LiveSicilia - X Vai su X
Lampedusa, inaugurata l’opera “Non mi abbandonare”: simbolo contro l’abbandono dei rifiuti e degli animali - A Lampedusa presso la rotonda davanti al Campo Sportivo, è stata inaugurata, alla presenza del sindaco Mannino, l’installazione di un cane realizzato da Vito Fiorino, con materiali recuperati dagli st ... Scrive grandangoloagrigento.it
Claudio Baglioni a Lampedusa per l'anteprima del nuovo tour - È questo il progetto "L'isola, i giovani e il futuro" che prenderà il via giovedì 25 settem ... Riporta msn.com