Da Fendi a Prada da Dolce&Gabbana a Max Mara gli occhiali da sole e da vista destinati a dettare tendenza

A guzzare la vista. Le passerelle della Milano Fashion Week Primavera-Estate 2026 hanno alzato il sipario sulle tendenze di domani. Tra gli innumerevoli oggetti del desiderio avvistati alla MFW, spiccano gli occhiali da sole Fendi, Prada, Max Mara e Dolce&Gabbana. Tod’s a Milano con una collezione per lasciare il segno in un’estate italiana X La bella stagione, d’altra parte, richiede il giusto paio di sunglasses per celarsi dal sole con stile. Tra interpretazioni dalle dimensioni oversize, da vera diva, e declinazioni futuristiche, per uno sguardo affilatissimo, la MFW svela i trend occhiali da tenere a mente. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Da Fendi a Prada, da Dolce&Gabbana a Max Mara, gli occhiali da sole e da vista destinati a dettare tendenza

In questa notizia si parla di: fendi - prada

Da Gucci a Prada, da Miu Miu a Fendi, i modelli della prossima stagione da mettere subito nella propria wish list

Da Gucci a Prada, da Fendi a Louis Vuitton, Bottega Veneta e Dior. Le It Bags protagoniste della stagione fredda, tra archivio e innovazione

Da Gucci a Fendi, da Prada a Bottega Veneta, le It Bags della prossima stagione sfilano ora alla Milano Fashion Week

Da Prada a Fendi, le idee di styling viste alla MFW da replicare immediatamente Vai su X

Milan Fashion Week: Prada deconstrueert glamour, Fendi zet in op nonchalante elegantie en vrolijke kleuren voor lente/zomer 2026. Lees Meer! - facebook.com Vai su Facebook

Milano Moda Donna: Prada, Fendi, Vivetta, Max Mara… - Il secondo giorno di moda a Milano è già passato e le sfilate a questo giro sono state tantissime e tutte, più o meno, hanno raccontato qualcosa. Si legge su fashiontimes.it

Milano Fashion Week: Elodie da Prada, Rose Villain da Fendi e tutte le star nei front row - Nella giornata di giovedì 27 febbraio, tutti gli occhi sono puntanti su Prada e il suo fashion show ... Segnala iodonna.it