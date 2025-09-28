Da Fasano alla Grecia un ponte di culture | la settimana internazionale al Da Vinci

FASANO - È stata una settimana dal respiro internazionale, la scorsa vissuta all’istituto superiore “Leonardo Da Vinci” di Fasano, che ha ospitato per cinque giorni una delegazione di studenti e studentesse, con relativi docenti accompagnatori, provenienti dalla Scuola Superiore di Kaminia (Pireo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

