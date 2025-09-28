Da disoccupata a regina della pizza | Che onore il Gambero Rosso
"Il segreto di Pulcinella" per la sesta volta nella guida "Gambero Rosso". Grazie alle sapienti mani di una donna, la pizzaiola Valentina Clementoni, il locale di Montecosaro conquista l’ambito riconoscimento, guadagnandosi un posto nell’olimpo delle 816 pizzerie italiane riconosciute dalla casa editrice punto di riferimento per gli amanti della tavola. "Indirizzo consigliato a chi cerca semplicità, zero fronzoli o mode: qui si viene per mangiare una pizza napoletana di buona fattura, fatta con perizia e attenzione" si legge nella guida delle "Pizzerie d’Italia 2026", che assegna al Segreto di Pulcinella un totale di 79 punti (si va da un minimo di 60 a un massimo di 100). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
