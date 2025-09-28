Da co-conduttore a ballerino Paolo Belli debutta a Ballando con le stelle
Roma, 26 set. (askanews) - Da co-conduttore a ballerino: Paolo Belli debutta nella ventesima edizione di "Ballando con le stelle", al via sabato sera su Rai1, insieme alla sua compagna d'avventura Anastasia Kuzmina. Quando, due mesi fa, Milly mi ha chiesto di partecipare alla 20 edizione di Ballando con le Stelle in un'inedita veste da ballerino, ho pensato subito a uno scherzo. Poi mi ha detto: "Vent'anni fa, quando ho annunciato la prima edizione, accanto a me c'era Fabrizio Frizzi. E, oggi, voglio che ci sia tu al mio fianco". Quelle parole mi hanno convinto e ho risposto sì senza esitazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
