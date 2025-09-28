Da co-conduttore a ballerino Paolo Belli debutta a Ballando con le stelle

Quotidiano.net | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 26 set. (askanews) - Da co-conduttore a ballerino: Paolo Belli debutta nella ventesima edizione di "Ballando con le stelle", al via sabato sera su Rai1, insieme alla sua compagna d'avventura Anastasia Kuzmina. Quando, due mesi fa, Milly mi ha chiesto di partecipare alla 20 edizione di Ballando con le Stelle in un'inedita veste da ballerino, ho pensato subito a uno scherzo. Poi mi ha detto: "Vent'anni fa, quando ho annunciato la prima edizione, accanto a me c'era Fabrizio Frizzi. E, oggi, voglio che ci sia tu al mio fianco". Quelle parole mi hanno convinto e ho risposto sì senza esitazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

da co conduttore a ballerino paolo belli debutta a ballando con le stelle

© Quotidiano.net - Da co-conduttore a ballerino, Paolo Belli debutta a Ballando con le stelle

In questa notizia si parla di: conduttore - ballerino

co conduttore ballerino paolo“Ballando con le Stelle 2025”, intervista a Paolo Belli: “Il ballo mi sta aiutando a superare le insicurezze. Barbara D’Urso portata per il ballo, temo i giudizi di ... - conduttore, Paolo Belli è pronto a scendere in pista a "Ballando con le stelle". Secondo superguidatv.it

co conduttore ballerino paoloPaolo Belli, da co conduttore a ballerino vip - Nato a Formigine (Modena) nel 1962, Paolo Belli inizia la carriera musicale nel1983 fondando il gruppo <strong ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Co Conduttore Ballerino Paolo