Riceviamo e pubblichiamo la lettera della mamma di un ragazzo che ogni giorno, da Brembate, raggiunge Bergamo per frequentare la scuola superiore, la quale esprime forti disagi per la situazione che spesso si presenta nei sabati mattina. Buongiorno, ho deciso di scrivere a tutti per sollevare un problema, che potrebbe essere considerato poco importante ma che comunque mette in difficoltà differenti famiglie del mio territorio. Sono la mamma di un ragazzo che frequenta il secondo anno di scuola superiore a Bergamo. Viviamo a Brembate, in provincia di Bergamo. Abbiamo scelto, fin dal primo anno, di utilizzare come mezzo di trasporto la linea Linea Z301 BERGAMO – MILANO, gestita da NET, Nord Est Trasporti e ATM. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - “Da Brembate a Bergamo per andare a scuola: l’inferno del sabato, tra bus pieni e che non si fermano”