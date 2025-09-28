Cupra Formentor e-Hybrid 272 CV | sportività plug-in con oltre 100 km in elettrico

Cupra Formentor e-Hybrid rappresenta il vertice delle motorizzazioni plug-in della gamma Formentor, offrendo una potenza complessiva elevata ( 272 CV ) unita a una batteria da quasi 20 kWh capace di garantire percorrenze in elettrico più che soddisfacenti per l’uso quotidiano. Dopo il restyling del 2024, che ha portato aggiornamenti stilistici e tecnologici, questa variante si propone come alternativa più dinamica a chi ricerca un SUV dall’anima sportiva ma anche una significativa riduzione dei consumi e delle emissioni. Nel test abbiamo coperto tratti urbani, extraurbani e autostradali, verificando come si comporta in condizioni reali, sia con la batteria carica che scarica, ovvero l’utilizzo più critico per le motorizzazioni elettrificate come questa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cupra Formentor e-Hybrid 272 CV: sportività plug-in con oltre 100 km in elettrico

In questa notizia si parla di: cupra - formentor

