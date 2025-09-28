AGI - Non sono più "Cuoricini" tra Francesca Mesiano e il marito Fausto Zanardelli, in arte i Coma Cose. La coppia artistica e non solo, aveva spopolato all'ultimo festival di Sanremo con il brano diventato poi un vero e proprio tormentone. La loro avventura artistica è iniziata quasi per caso, quando entrambi lavoravano come commessi in un negozio di borse. Fausto aveva già esperienza musicale, mentre Francesca era una DJ. Insieme hanno deciso di scommettere sulla musica, dando vita a un progetto che mescola indie pop, rap e poesia urbana. Nel 2023, a Sanremo si sono fatti notare per "L'addio", un brano che racconta la crisi di coppia, mostrando il lato più fragile e umano della loro relazione. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Cuoricini, ma infranti. I Coma Cose verso l'addio?