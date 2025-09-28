Cuore Carrarese | Finotto strappa nel finale un pari dalle mille emozioni è 2-2 a Empoli
Empoli, 28 settembre 2025 – Partita pazza al Castellani dove la Carrarese va avanti, si fa raggiungere e superare e la riprende all’88’ sprecando poi due grandi occasioni per vincerla 3 a 2. Calabro fa turn over cambiandone cinque rispetto alla sfida con l’Avellino. Avvio con brivido per gli apuani che dopo appena 37 secondi di gioco rischiano di andare sotto. Carboni crossa da sinistra per Elia che sul palo opposto impegna Bleve, bravo ad aprire la mano. La Carrarese si riprende col passare dei minuti ed al 14’ si rende a sua volta pericolosa con un’incursione di Zuelli il cui tiro da fuori è respinto in angolo in tuffo da Fulignati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
