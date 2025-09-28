Cultura le Pro loco protagoniste Via libera a nuova legge e bando

Lanazione.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Pro loco diventano sempre più protagoniste della vita culturale e sociale della Toscana. La Regione ha approvato una nuova legge che rafforza il ruolo di queste associazioni, storicamente impegnate nella promozione turistica, nella tutela delle tradizioni locali e nella valorizzazione del patrimonio diffuso, e che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026. La norma prevede contributi fino a 700mila euro nel biennio 2026-2027, la creazione di un registro regionale delle pro-loco e l’istituzione di un osservatorio per monitorare le attività e i progetti finanziati. In Vallata ci sono le Pro loco di Montepiano, Cavarzano, Luciana, Migliana, Carmignanello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

cultura le pro loco protagoniste via libera a nuova legge e bando

© Lanazione.it - Cultura, le Pro loco protagoniste. Via libera a nuova legge e bando

In questa notizia si parla di: cultura - loco

Brigantica Folk Fest 2025: il 14 e 16 agosto a Casalduni con Rotary, Comune e Pro Loco per riscoprire storia, cultura e identità del Sud

“Pro Loco a Corte 2025” – Tradizione, Cultura e Gusto al Castello di Santa Severa

"Pro Loco a Corte 2025", tradizione, cultura e gusto al Castello di Santa Severa

cultura pro loco protagonistePro-loco protagoniste della valorizzazione culturale - La Regione ha approvato una nuova legge che rafforza il ruolo di queste associazioni, storicamente impegnate ... Scrive msn.com

cultura pro loco protagonistePontelandolfo, trionfo per Comicron: risate e cultura protagoniste. Si lavora all’edizione 2026 - Il Comicron, Festival internazionale del Cortometraggio Comico, svoltosi a Pontelandolfo il 19, 20 e 21 settembre, ha concluso la sua undicesima edizione con straordinario successo. Riporta ntr24.tv

Cerca Video su questo argomento: Cultura Pro Loco Protagoniste