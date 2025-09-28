Le Pro loco diventano sempre più protagoniste della vita culturale e sociale della Toscana. La Regione ha approvato una nuova legge che rafforza il ruolo di queste associazioni, storicamente impegnate nella promozione turistica, nella tutela delle tradizioni locali e nella valorizzazione del patrimonio diffuso, e che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026. La norma prevede contributi fino a 700mila euro nel biennio 2026-2027, la creazione di un registro regionale delle pro-loco e l’istituzione di un osservatorio per monitorare le attività e i progetti finanziati. In Vallata ci sono le Pro loco di Montepiano, Cavarzano, Luciana, Migliana, Carmignanello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cultura, le Pro loco protagoniste. Via libera a nuova legge e bando