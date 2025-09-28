Cugini morti a Brindisi cos’è successo ad Antonio e Gabriele | ascoltata una testimone ipotesi auto in fuga

Si indaga sul possibile coinvolgimento di una seconda auto che poi si è allontanata nel terribile incidente costato la vita ai cugini Antonio e Gabriele Sternativo, poco più che ventenni. Lo schianto sabato tra tra Francavilla Fontana e Ceglie Messapica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Terribile incidente sulla provinciale: l'auto sbanda e si schianta nella scarpata, morti due cugini. Spunta l'ipotesi dell'auto pirata

cugini morti brindisi cos8217232Cugini morti a Brindisi, cos’è successo ad Antonio e Gabriele: ascoltata una testimone, ipotesi auto in fuga - Si indaga sul possibile coinvolgimento di una seconda auto che poi si è allontanata nel terribile incidente costato la vita ai cugini Antonio e Gabriele ... Secondo fanpage.it

cugini morti brindisi cos8217232Antonio e Gabriele Sternativo: chi sono i due cugini morti in un incidente nel Brindisino. Spunta l'ipotesi dell'auto pirata - Terribile incidente nel pomeriggio di sabato 27 settembre, intorno alle16. Lo riporta msn.com

