Crosetto incontra i rappresentanti della Flotilla a Roma | Se forzate il blocco vi esponete a rischi elevatissimi e non gestibili
Il ministro della Difesa ha incontrato in una caserma di Roma i rappresentati della missione Flotilla. Oggi le barche hanno lasciato l'isola di Creta facendo rotta verso Gaza. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: crosetto - incontra
La Flotilla naviga verso Gaza, Israele avverte: «Sono al servizio di Hamas, è una provocazione». Oggi Crosetto incontra una delegazione
LondonONE radio- Ministro Guido Crosetto a Londra incontra il suo omologo britannico John Healey in occasione della E5 Defence Ministers Meeting the Royal Artillery Barracks in Woolwich.Segui LondonONEradio per la conferenza stampa e - facebook.com Vai su Facebook
La Flotilla: "Barche in acque internazionali, seguite da droni. Notte difficile per le condizioni del mare. Avanti verso Gaza". Nel pomeriggio previsto l'incontro con Crosetto #ANSA Vai su X
Crosetto incontra i rappresentanti della Flotilla “Forzare un blocco navale comporterebbe pericoli elevatissimi e non gestibili” - San Pietro, la portavoce della Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia, e le alt ... Lo riporta italpress.com
Crosetto incontra delegazione della Flotilla: 'Rischio effetti drammatici' - "L'obiettivo dichiarato della Flotilla è quello di aiutare il popolo di Gaza, ma è fondamentale che questo impegno non si traduca in atti che non porterebbero ad alcun risultato concreto, ma che, al ... Come scrive ansa.it