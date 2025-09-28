Crosetto | Flotilla non forzi il blocco o si esporrà a pericoli non gestibili Ma gli att

Agi.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - "Oggi pomeriggio, alle ore 15.15, ho incontrato, presso il Comando della Compagnia Carabinieri Roma-San Pietro, la portavoce della Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia, e le altre esponenti del movimento Simona Moscarelli e Giorgina Levi. Ho ribadito loro tutte le mie preoccupazioni, ma anche l' importanza del dialogo e la necessità di evitare azioni che possano mettere a rischio qualunque vita, in primis degli attivisti italiani ". Lo afferma il ministro alla Difesa, Guido Crosetto. L' obiettivo dichiarato della Flotilla, ricorda Crosetto, "è quello di aiutare il popolo di Gaza ", ma "è fondamentale che questo impegno non si traduca in atti che non porterebbero ad alcun risultato concreto, ma che, al contrario, rischierebbero di avere effetti drammatici con rischi elevati e irrazionali. 🔗 Leggi su Agi.it

crosetto flotilla non forzi il blocco o si esporr224 a pericoli non gestibili ma gli att

© Agi.it - Crosetto: "Flotilla non forzi il blocco o si esporrà a pericoli non gestibili". Ma gli att...

In questa notizia si parla di: crosetto - flotilla

Droni israeliani contro i caschi blu in Libano,ira di Crosetto. Sulla Flotilla 4 parlamentari italiani. E Bonelli denuncia il caso Sigonella

Flotilla, domani il ministro Crosetto riferisce in aula alla Camera

Attacchi Flotilla, caos alla Camera: opposizioni occupano l’Aula, Crosetto atteso domani

crosetto flotilla forzi bloccoCrosetto: “Nave Alpino sostituirà la fregata Fasan ma Flotilla non forzi il blocco” - L'informativa di Guido Crosetto dalla Camera dopo gli attacchi della scorsa notte a danno della Global Sumud Flotilla ... Riporta fanpage.it

crosetto flotilla forzi bloccoCrosetto: "La Flotilla non forzi il blocco o pericoli non gestibili" - San Pietro, la portavoce della Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia, e le altre esponenti ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Crosetto Flotilla Forzi Blocco