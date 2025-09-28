Crosetto | Flotilla non forzi il blocco o si esporrà a pericoli non gestibili Ma gli att
AGI - "Oggi pomeriggio, alle ore 15.15, ho incontrato, presso il Comando della Compagnia Carabinieri Roma-San Pietro, la portavoce della Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia, e le altre esponenti del movimento Simona Moscarelli e Giorgina Levi. Ho ribadito loro tutte le mie preoccupazioni, ma anche l' importanza del dialogo e la necessità di evitare azioni che possano mettere a rischio qualunque vita, in primis degli attivisti italiani ". Lo afferma il ministro alla Difesa, Guido Crosetto. L' obiettivo dichiarato della Flotilla, ricorda Crosetto, "è quello di aiutare il popolo di Gaza ", ma "è fondamentale che questo impegno non si traduca in atti che non porterebbero ad alcun risultato concreto, ma che, al contrario, rischierebbero di avere effetti drammatici con rischi elevati e irrazionali. 🔗 Leggi su Agi.it
