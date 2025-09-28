Crosetto | Flotilla non forzi blocco

18.05 Il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha incontrato a Roma, la portavoce della Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia assieme a Simona Moscarelli e Giorgina Levi, esponenti del movimento. "Ho ribadito loro tutte le mie preoccupazioni,ma anche l'importanza del dialogo e la necessità di evitare azioni che possano mettere a rischio qualunque vita, in primis degli attivisti italiani".Così Crosetto che aggiunge che l'obiettivo di Flotilla "è quello di aiuto al popolo di Gaza"e in corso "sforzi operativi contro azioni rischiose". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

