Crosetto avverte la Flotilla | Forzare il blocco navale sarebbe pericoloso e dalle conseguenze drammatiche

«L'obiettivo dichiarato della Flotilla è quello di aiutare il popolo di Gaza, ma è fondamentale che questo impegno non si traduca in atti che non porterebbero ad alcun risultato concreto, ma che, al contrario, rischierebbero di avere effetti drammatici con rischi elevati ed irrazionali». Così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, che oggi pomeriggio ha incontrato una delegazione del movimento.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Crosetto avverte la Flotilla: “Forzare il blocco navale sarebbe pericoloso e dalle conseguenze drammatiche”

In questa notizia si parla di: crosetto - avverte

Crosetto avverte Mosca: “Difenderemo ogni alleato, come difenderemmo l’Italia”

Cremlino: «La Nato è di fatto in guerra con la Russia». Crosetto avverte: «Se ci attaccano non siamo pronti»

Cremlino: «La Nato è di fatto in guerra con la Russia». Crosetto avverte: «Se ci attaccano non siamo pronti». Drone russo abbattuto sopra il palazzo del presidente in Polonia

La Flotilla va avanti, Crosetto la avverte: «Non possiamo garantire la sicurezza» https://editorialedomani.it/politica/italia/la-flotilla-va-avanti-crosetto-la-avverte-non-possiamo-garantire-la-sicurezza-urcqadf8… Daniela Preziosi su @DomaniGiornale Vai su X

MEDIO ORIENTE | Global Sumud Flotilla comunica alle "autorità italiane di non accettare la proposta su una possibile deviazione degli aiuti in direzione Cipro" e assicura: "Continueremo fino a Gaza". Crosetto avverte: "Non forzino il blocco". #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Crosetto avverte la Flotilla: “Forzare il blocco navale sarebbe pericoloso e dalle conseguenze drammatiche” - «La priorità mia e del governo è e resta la sicurezza e il ricorso a soluzioni efficaci e sicure per aiutare realmente la popolazione di Gaza, attraverso i canali umanitari e diplomatici, tutti già at ... Secondo gazzettadelsud.it

Crosetto incontra delegazione della Flotilla: 'Rischio effetti drammatici' - "L'obiettivo dichiarato della Flotilla è quello di aiutare il popolo di Gaza, ma è fondamentale che questo impegno non si traduca in atti che non porterebbero ad alcun risultato concreto, ma che, al ... Lo riporta ansa.it