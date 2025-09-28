Crosetto avverte la Flotilla | Forzare il blocco navale sarebbe pericoloso e dalle conseguenze drammatiche Delia | La missione va avanti verso Gaza

«L'obiettivo dichiarato della Flotilla è quello di aiutare il popolo di Gaza, ma è fondamentale che questo impegno non si traduca in atti che non porterebbero ad alcun risultato concreto, ma che, al contrario, rischierebbero di avere effetti drammatici con rischi elevati ed irrazionali». Così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, che oggi pomeriggio ha incontrato una delegazione del movimento.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

