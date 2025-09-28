Crosetto alla Flotilla | Rischio dramma L’ultimo tentativo del Vaticano
Prima apertura di Israele all'Italia: «Ordine di non usare la forza letale». Alla Casa Bianca è atteso il premier israeliano Netanyahu.
Droni israeliani contro i caschi blu in Libano,ira di Crosetto. Sulla Flotilla 4 parlamentari italiani. E Bonelli denuncia il caso Sigonella
Flotilla, domani il ministro Crosetto riferisce in aula alla Camera
Attacchi Flotilla, caos alla Camera: opposizioni occupano l’Aula, Crosetto atteso domani
Crosetto: "Si rischiano effetti drammatici". Flotilla spiata dai droni. La paura è che Israele intercetti in alto mare, con abbordaggio e arresto dei partecipanti.
Crosetto avverte la Flotilla: "Forzare il blocco navale sarebbe pericoloso e dalle conseguenze drammatiche"
Flotilla verso Gaza, Crosetto: "Se forzate un blocco navale pericoli non gestibili". La replica: "Andiamo avanti" - Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha incontrato oggi, domenica 28 settembre, una delegazione della Flotilla.
Crosetto vede la Flotilla: "Rischio effetti drammatici" - «L'obiettivo dichiarato della Flotilla è quello di aiutare il popolo di Gaza, ma è fondamentale che questo impegno non si traduca in atti che non porterebbero ad alcun risultato concreto, ma che, al c ...