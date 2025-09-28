Il ministro della Difesa ha incontrato in una caserma di Roma i rappresentati della missione Flotilla. Oggi le barche hanno lasciato l'isola di Creta facendo rotta verso Gaza. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Crosetto ai rappresentanti della Flotilla: «Se forzate il blocco vi esponete a rischi non gestibili». La replica: «Noi andiamo avanti»