Crosetto ai rappresentanti della Flotilla | Se forzate il blocco vi esponete a rischi non gestibili La replica |  Noi andiamo avanti

Xml2.corriere.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 Il ministro della Difesa ha incontrato in una caserma di Roma i rappresentati della missione Flotilla. Oggi le barche hanno lasciato l'isola di Creta facendo rotta verso Gaza. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

crosetto ai rappresentanti della flotilla se forzate il blocco vi esponete a rischi non gestibili la replica 160noi andiamo avanti

© Xml2.corriere.it - Crosetto ai rappresentanti della Flotilla: «Se forzate il blocco vi esponete a rischi non gestibili». La replica: «Noi andiamo avanti»

In questa notizia si parla di: crosetto - rappresentanti

“Vertici Difesa italiana incontrano rappresentanti militari di Tel Aviv per piano di cooperazione”. Crosetto: “Non era vertice commerciale”

Crosetto incontra i rappresentanti della Flotilla a Roma: «Se forzate il blocco vi esponete a rischi elevatissimi e non gestibili»

crosetto rappresentanti flotilla forzateCrosetto incontra i rappresentanti della Flotilla “Forzare un blocco navale comporterebbe pericoli elevatissimi e non gestibili” - San Pietro, la portavoce della Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia, e le alt ... italpress.com scrive

crosetto rappresentanti flotilla forzateCrosetto incontra delegazione della Flotilla: 'Rischio effetti drammatici' - "L'obiettivo dichiarato della Flotilla è quello di aiutare il popolo di Gaza, ma è fondamentale che questo impegno non si traduca in atti che non porterebbero ad alcun risultato concreto, ma che, al ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Crosetto Rappresentanti Flotilla Forzate