crolla una soletta dal tetto paura al terminal crociere

Un grosso rumore seguito da una nube di polvere ha interrotto la tarda mattinata di ieri al cantiere del nuovo terminal passeggeri di Porto Corsini, dove è in costruzione la nuova struttura destinata al traffico crocieristico. Una soletta prefabbricata in calcestruzzo ha ceduto durante le lavorazioni, provocando momenti di forte apprensione tra operai e presenti, ma senza causare feriti. Secondo le prime ricostruzioni, al momento dell’incidente alcuni addetti erano impegnati nella posa delle solette che comporranno la copertura. Improvvisamente, uno degli elementi in cemento armato si è spezzato e ha ceduto, cadendo a terra con fragore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
