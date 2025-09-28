Croce rossa piange la scomparsa di Francesca Ansaldi | Instancabile operatrice del sorriso

«Un sorriso può cambiare una giornata: questo era il dono che Francesca Ansaldi portava ovunque andasse».Così il Comitato di Piacenza di Croce Rossa Italiana ricorda con affetto Francesca Ansaldi: «volontaria instancabile, anima solare de “Gli Inkollati” - il gruppo di “Operatori del Sorriso”. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

