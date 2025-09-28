FOLLONICA Il Comitato di Follonica della Croce Rossa Italiana ha annunciato che hanno intenzione di coinvolgere nelle sue attività al servizio della comunità nuovi aspiranti volontari, che potranno entrare a fare parte di questa realtà consolidata attraverso la frequentazione di un corso di accesso organizzato dalla stessa Cri che si terrà il prossimo venerdì 3 ottobre alle 21 presso la sede in via della Pace. "Diventare volontari – spiegano i membri del comitato CRI follonichese - significa scegliere di dedicare parte del proprio tempo libero agli altri, non solo nelle situazioni di emergenza, ma anche attraverso attività di supporto concreto e di vicinanza a chi ha bisogno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Croce rossa in azione: "Vogliamo far entrare nuovi volontari"