Croce rossa in azione | Vogliamo far entrare nuovi volontari
FOLLONICA Il Comitato di Follonica della Croce Rossa Italiana ha annunciato che hanno intenzione di coinvolgere nelle sue attività al servizio della comunità nuovi aspiranti volontari, che potranno entrare a fare parte di questa realtà consolidata attraverso la frequentazione di un corso di accesso organizzato dalla stessa Cri che si terrà il prossimo venerdì 3 ottobre alle 21 presso la sede in via della Pace. "Diventare volontari – spiegano i membri del comitato CRI follonichese - significa scegliere di dedicare parte del proprio tempo libero agli altri, non solo nelle situazioni di emergenza, ma anche attraverso attività di supporto concreto e di vicinanza a chi ha bisogno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
