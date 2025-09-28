Salvo Veneziano è stato tra i protagonisti più popolari della prima storica edizione del “ Grande Fratello ” nel 2000, classificato al secondo posto dietro Cristina Plevani. In molti si ricordano un patto che tanto segreto non era: “Con Plevani e Taricone avevamo deciso di dividere il montepremi, se avessi vinto io lo avrei rispettato”. “ Non mi interessava diventare famoso, ho partecipato perché volevo comprarmi la casa. – ha ricordato a Il Corriere della Sera – Ma eravamo tutti estranei al mondo dello spettacolo, fatta eccezione per Sergio Volpini che aveva fatto a qualche provino e a Roberta Beta che arrivava da una famiglia benestante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Cristina Plevani non ha mantenuto la promessa. Si è tenuta i 250 milioni di euro del Grande Fratello e non li ha divisi con me. È furba": lo sfogo di Salvo Veneziano