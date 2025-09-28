Cristina Plevani non ha mantenuto la promessa Si è tenuta i 250 milioni di euro del Grande Fratello e non li ha divisi con me È furba | lo sfogo di Salvo Veneziano
Salvo Veneziano è stato tra i protagonisti più popolari della prima storica edizione del “ Grande Fratello ” nel 2000, classificato al secondo posto dietro Cristina Plevani. In molti si ricordano un patto che tanto segreto non era: “Con Plevani e Taricone avevamo deciso di dividere il montepremi, se avessi vinto io lo avrei rispettato”. “ Non mi interessava diventare famoso, ho partecipato perché volevo comprarmi la casa. – ha ricordato a Il Corriere della Sera – Ma eravamo tutti estranei al mondo dello spettacolo, fatta eccezione per Sergio Volpini che aveva fatto a qualche provino e a Roberta Beta che arrivava da una famiglia benestante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: cristina - plevani
ECCO COME HA VINTO: Cristina Plevani smaschera l’Isola dei Famosi!
Isola dei Famosi, Cristina Plevani si sbilancia su Dino Giarrusso e Mario Adinolfi e poi svela: "Non ho ancora realizzato"
Cristina Plevani: “Per troppo tempo mi sono punita, ho rinunciato anche alle emozioni. Ora non ho più paura di essere felice”
Cristina Plevani rivede dopo 25 anni la sua storia con Pietro Taricone: «Tante emozioni». La regina dei reality si emoziona nel rivedere la sua storia con Pietro Taricone e intanto si prepara al debutto come opinionista nella nuova edizione del Grande Fratello. - facebook.com Vai su Facebook
#GrandeFratello: Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli in studio con la Ventura Il panel di ex concorrenti, anticipato da Davide Maggio, è stato confermato da Simona Ventura nella puntata odierna di Verissimo - X Vai su X
Cristina Plevani difende Mario Adinolfi e chiarisce la posizione su Tina Cipollari - In un’intervista rilasciata a Fanpage, l’ex gieffina ha colto l’occasione per chiarire la sua posizione nei confronti dell ... Lo riporta quilink.it
Salvo Veneziano contro Cristina Plevani: «Mi aveva promesso 50 milioni dal montepremi del GF, mai visti. Lei nuova opinionista? Non è capace» - Venticinque anni dopo la prima, storica edizione del Grande Fratello, le scintille tra i protagonisti non si sono ancora spente. Da msn.com