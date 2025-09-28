Cristina Marino | Incinta mi sono allenata fino al nono mese In ospedale per partorire ho portato una fitball Dopo le gravidanze ho sentito forte il bisogno di riappropriarmi del mio corpo

Ospite del Kalemana Festival, l’attrice e appassionata di fitness ci ha raccontato il suo rapporto con l’attività fisica, che vive come un atto d’amore verso se stessa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Cristina Marino: «Incinta mi sono allenata fino al nono mese. In ospedale, per partorire, ho portato una fitball. Dopo le gravidanze ho sentito forte il bisogno di riappropriarmi del mio corpo»

In questa notizia si parla di: cristina - marino

Luca Argentero, la moglie Cristina Marino gli taglia i capelli: il video virale

Tiziano Ferro verso Sanremo 2026, Chiara Ferragni a caccia di una pr, Cristina Marino non perde di vista Luca Argentero

Cristina Marino reciterà insieme al marito Luca Argentero, l’indiscrezione: “Lo affiancherà nel cast di Doc 4”

Luca Argentero e Cristina Marino, ultimi giorni in famiglia prima del ritorno sul set di Doc - facebook.com Vai su Facebook

Cristina Marino: «Incinta mi sono allenata fino al nono mese. In ospedale, per partorire, ho portato una fitball. Dopo le gravidanze ho sentito forte il bisogno di ... - Ospite del Kalemana Festival, l’attrice e appassionata di fitness ci ha raccontato il suo rapporto con l’attività fisica, che vive come un atto d’amore verso se stessa ... Da vanityfair.it

Cristina Marino, moglie Luca Argentero/ L’attrice: “è stato un colpo di fulmine sul set” - I due sono legati oramai da diversi anni e dalla loro unione sono nati anche due splendidi figli: Nina Speranza ... Riporta ilsussidiario.net