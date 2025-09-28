Crisi-Perugia al peggio non c’è mai fine Passa anche la Pianese | è contestazione
0 PIANESE 1 (3-5-2): Gemello; Megelaitis, Tozzuolo, Dell’Orco; Calapai (32’st Giardino), Giunti, Torrasi (1’st Matos), Tumbarello (42’st Broh), Giraudo (17’st Yabre); Montevago (17’st Ogunseye), Kanoute. A disp. Moro, Vinti, Nwanege, Brunori, Joselito, Terrnava, Perugini, Bacchin. All. Ortolani (Braglia squal.) PIANESE (3-5-2): Filippis; Masetti, Gorelli, Chesti; Coccia, Bertini M (40’st Balde)., Proietto (26’st Tirelli), Simeoni; Martey (26’st Sussi); Peli (40’st Puletto), Bellini (45’st Ongaro). A disp. Bertini T., Porciatti, Chiavarino, Spinosa, Jasharovski, Nicastro. All. Birindelli Arbitro: Maresca di Napoli Assistenti: Raccanello di Viterbo e Ceci di Frosinone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: crisi - perugia
Crisi-Perugia, esonerato Cangelosi. La società ora punta su Piero Braglia
Calcio serie C, per il Perugia è crisi nera. Meluso: "Chiediamo scusa ai tifosi"
Calcio serie C, per il Perugia è crisi nera. Meluso: "Chiediamo scusa ai tifosi" https://ift.tt/gWaUPAM https://ift.tt/aFAN8ej - X Vai su X
SAVA' Produzioni Creative. . Dalla finanza alla stand-up comedy: Giorgia Fumo ha davvero lasciato l’ufficio. Scopri come ha trasformato la crisi in risate in uno spettacolo che parla a una generazione intera. Giorgia Fumo ti aspetta a Perugia Acquista il t - facebook.com Vai su Facebook
Perugia crisis: there's no end to the worst. The Pianese line also passes through: it's a protest. - For the red and whites it is the fourth consecutive defeat, the fans make themselves heard at the final whistle and also en masse outside the gates ... Secondo sport.quotidiano.net