Crisi-Perugia al peggio non c’è mai fine Passa anche la Pianese | è contestazione

0 PIANESE 1 (3-5-2): Gemello; Megelaitis, Tozzuolo, Dell’Orco; Calapai (32’st Giardino), Giunti, Torrasi (1’st Matos), Tumbarello (42’st Broh), Giraudo (17’st Yabre); Montevago (17’st Ogunseye), Kanoute. A disp. Moro, Vinti, Nwanege, Brunori, Joselito, Terrnava, Perugini, Bacchin. All. Ortolani (Braglia squal.) PIANESE (3-5-2): Filippis; Masetti, Gorelli, Chesti; Coccia, Bertini M (40’st Balde)., Proietto (26’st Tirelli), Simeoni; Martey (26’st Sussi); Peli (40’st Puletto), Bellini (45’st Ongaro). A disp. Bertini T., Porciatti, Chiavarino, Spinosa, Jasharovski, Nicastro. All. Birindelli Arbitro: Maresca di Napoli Assistenti: Raccanello di Viterbo e Ceci di Frosinone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

