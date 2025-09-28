Crisi Liberty Magona 500 lavoratori senza stipendio Martedì manifestazione sotto il Comune | Difendiamo i diritti degli operai

Livornotoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una maxi manifestazione sotto il Comune per chiedere certezze sul futuro dei 500 lavoratori della Liberty Magona che attualmente si trovano senza stipendio. Questa l'iniziativa lanciata da Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil che servirà a “lanciare le rivendicazioni e le strategie necessarie a. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: crisi - liberty

Piombino | Crisi Liberty Magona, vertice al ministero con i sindacati: "I tempi per salvarla sono sempre più stretti"

Piombino | Crisi Liberty Magona, 500 famiglie senza stipendio: "Stop al pagamento di Tari e imposte comunali"

Piombino | Crisi Liberty Magona, vertice a Roma. L'azienda: "Stipendi entro il 25 settembre", i sindacati: "Chiarezza sulla vendita"

crisi liberty magona 500Magona: ‘c’è gruppo interessato a acquisto Magona’ - Lo riferiscono in una nota Fim, Fiom e Uilm al termine dell'incontro al ministero delle Imprese e del Made in Italy, sulla vertenza dell'industria siderurgica M ... controradio.it scrive

crisi liberty magona 500Magona, Trasteel resta la via d’uscita ma la cessione non è semplice - E nella storia della Magona sta diventando sempre più un fattore chiave, qualunque sia la strada che si aprirà sul futuro dello stabilimento di Piombino. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Crisi Liberty Magona 500