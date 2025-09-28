Crisi del commercio in Sicilia solo nel settore dell' abbigliamento sono state chiuse 2.271 aziende in due anni

In Sicilia, solo nel settore dell’abbigliamento, sono state chiuse 2.271 aziende. I dati di Unioncamere riguardano il biennio 2022 al 2023 e sono stati diffusi dalla presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio, nel corso della Festa dell’Unità di Palermo in corso fino a oggi a Villa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

