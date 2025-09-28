Crisi del commercio in Sicilia solo nel settore dell' abbigliamento sono state chiuse 2.271 aziende in due anni

28 set 2025

In Sicilia, solo nel settore dell’abbigliamento, sono state chiuse 2.271 aziende. I dati di Unioncamere riguardano il biennio 2022 al 2023 e sono stati diffusi dalla presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio, nel corso della Festa dell’Unità di Palermo in corso fino a oggi a Villa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

