Covid i vaccini tardano ad arrivare

3692 nuovi casi in una sola scorsa settimana. Il Covid, con la variante LP 8.1, ha ripreso a circolare nel nostro Paese. Numeri, tuttavia, che non allarmano gli esperti in prima linea. "Il Covid ha cominciato ad avere un andamento di tipo stagionale. Una variante che presenta sintomi comunque riconducibili a manifestazioni influenzali. Stiamo vedendo dei casi clinici, soprattutto in quei soggetti che possiamo considerare fragili" spiega Alessandro Perrella - Direttore Uoc Malattie infettive Ospedale Cotugno di Napoli. Tardano ad arrivare, però, i vaccini. In alcune regioni, il via alla campagna di somministrazione era previsto per il 1 ottobre. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Covid, i vaccini tardano ad arrivare

In questa notizia si parla di: covid - vaccini

Cinese arrestato in Italia su richiesta Usa per spionaggio sui vaccini anti-Covid

Cinese arrestato in Italia su richiesta Usa per spionaggio su "vaccini anti-Covid e politiche governative"

Malpensa, in arresto cittadino cinese di 33 anni. Gli Usa: «Ha spiato i vaccini Covid»

I VACCINI COVID nel 2025. QUALI SONO? Delle decine e decine di vaccini antiCOVID prodotti negli anni 2020-2021, solo una piccola parte è rimasta in uso ed autorizzati. La stragrande maggioranza dei produttori e delle case farmaceutiche ha abbandonato - facebook.com Vai su Facebook

Vaccini contro Covid e influenza, a Roma e nel Lazio campagna al via a ottobre https://ift.tt/RaT2OpU - X Vai su X

Dall’influenza al Covid i vaccini sono in ritardo: si parte solo il 13 ottobre - Novità per il Coronavirus: le dosi saranno riservate ai fragili, agli over 60 e ai caregiver individuati dal medico di base ... Scrive bologna.repubblica.it

Vaccini contro Covid e influenza, a Roma e nel Lazio campagna al via a ottobre - Come negli anni passati, conferma Rocca, “partiremo ai primi di ottobre con i vaccini contro il Covid e l’influenza. Segnala romatoday.it