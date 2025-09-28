Courmayeur Cup Novara regina | la sfida a Conegliano è lanciata

28 set 2025

La Igor piega Conegliano in semifinale e poi Scandicci, prove generali per la caccia alle campionesse nella stagione alle porte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Courmayeur Cup, Conegliano piega Milano in 4 set e conquista il terzo posto - Si chiude con una vittoria contro la Numia Vero Volley Milano l'ultima gara pre campionato delle Pantere di coach Santarelli. Riporta trevisotoday.it

courmayeur cup novara reginaCourmayeur Cup: Novara e Scandicci sgambettano Conegliano e Milano - Le squadre di Bernardi e Gaspari superano le favorite e domani giocheranno per alzare il trofeo ... Si legge su tuttosport.com

