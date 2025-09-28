Courmayeur Cup Novara regina | la sfida a Conegliano è lanciata

La Igor piega Conegliano in semifinale e poi Scandicci, prove generali per la caccia alle campionesse nella stagione alle porte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Courmayeur Cup, Novara regina: la sfida a Conegliano è lanciata

Novara vince la Courmayeur Cup! Doppia rimonta delle piemontesi, Scandicci si arrende al tie-break Leggi la news

NOVARA, LA COURMAYEUR CUP 2025 E' TUA! Remundata @igor_volley , che conquista la @courmayeurmontblanc 2025 dopo esser stata sotto 0-2! Rivedetevi il punto decisivo dal campo e la festa delle ragazze di @bernardilorenzo ! #Ilovevolley

Courmayeur Cup, Conegliano piega Milano in 4 set e conquista il terzo posto - Si chiude con una vittoria contro la Numia Vero Volley Milano l'ultima gara pre campionato delle Pantere di coach Santarelli. Riporta trevisotoday.it

Courmayeur Cup: Novara e Scandicci sgambettano Conegliano e Milano - Le squadre di Bernardi e Gaspari superano le favorite e domani giocheranno per alzare il trofeo ... Si legge su tuttosport.com