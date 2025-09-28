Il mondo dei videogiochi Marvel si prepara ad accogliere un nuovo titolo di grande rilievo: Marvel’s Wolverine. Sviluppato da Insomniac e ambientato nello stesso universo della serie di successo dedicata a Spider-Man, il gioco promette un’esperienza intensa, caratterizzata da combattimenti cruenti e una trama più oscura che ruota attorno all’iconico mutante canadese. La presentazione ufficiale avvenuta durante il PlayStation State of Play di settembre 2025 ha suscitato grande interesse tra gli appassionati, anticipando un prodotto che si distingue per la sua violenza e atmosfere mature. caratteristiche del gioco e possibili personalizzazioni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Costumi iconici di wolverine: i 10 migliori del mondo marvel