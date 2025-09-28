Costruiamo il Futuro premia 48 associazioni
Oltre 500 persone ieri al Teatro Sociale per l’evento finale della sesta edizione del Premio Costruiamo il Futuro per la Valtellina e la Valchiavenna, iniziativa promossa dalla Fondazione Costruiamo il Futuro, volta a supportare in modo concreto – grazie al contributo di Edison, Fondazione ProValtellina, Rigamonti Salumificio, QC Spa of Wonders e Banca Popolare di Sondrio Gruppo Bper – il lavoro prezioso degli enti di piccole dimensioni che ogni giorno s’impegnano per favorire l’integrazione. Le domande inviate sono state 196, in aumento rispetto alle 164 del 2024; a effettuare la selezione, un Comitato d’onore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Premio Costruiamo il futuro a Bergamo: 88mila euro agli “eroi del quotidiano” - Si è conclusa con un successo senza precedenti la quinta edizione del Premio Costruiamo il futuro a Bergamo, che ha visto quasi mille persone riunirsi in Fiera per celebrare l’impegno del ... Riporta bergamonews.it