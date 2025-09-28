Cosmi elogia l’Inter dopo Cagliari | Più autoritaria e consapevole Chivu ha fatto le scelte giuste

Cosmi ha parlato in tv dell’atteggiamento dell’Inter contro il Cagliari ponento l’accento sulla crescita del gruppo guidato da Chivu. La vittoria dell’ Inter contro il Cagliari all’Unipol Domus ha rappresentato per molti osservatori un punto di svolta nell’avvio di stagione nerazzurro. Intervenuto negli studi di Sportmediaset, Serse Cosmi ha analizzato il successo della squadra di Cristian Chivu, sottolineando i progressi evidenziati soprattutto sul piano della personalità. «I risultati hanno dato una classifica migliore all’Inter, ma anche una consapevolezza diversa. L’Inter fino a Cagliari non aveva mai dato l’impressione di essere padrona quando passava in vantaggio, ieri è stata più autoritaria», ha dichiarato Cosmi, evidenziando come la squadra abbia finalmente mostrato capacità di gestione e sicurezza nei momenti chiave del match. 🔗 Leggi su Internews24.com

