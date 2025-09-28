Cosa sono i pannelli agrivoltaici e perché c’è un quartiere di Forlì che protesta

Forlì, 28 settembre 2025 – Un mare verde che si estende da via Bidente fino a via Seganti, un campo coltivato che va dalle ultime case del Ronco fino all’ aeroporto, un lotto di terreno di poco meno di 14 ettari, circa un sesto di tutto il quartiere, che nel giro di poco potrebbe diventare un enorme impianto fotovoltaico, il più grande finora realizzato in città. La preoccupazione per ciò che è e che non sarà più, unita all’incertezza di cosa effettivamente sarà, ha messo in profondo allarme i residenti del Ronco. “Abbiamo subito riunito un’assemblea straordinaria del comitato di quartiere aperta a tutti – spiega la coordinatrice Manuela Montanari –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

