Cosa significa quando il gatto ti fissa mentre dormi | perché lo fa e cosa vuole comunicare

Può capitare che il gatto fissi il suo umano mentre dorme, soprattutto di notte, quando è più attivo. Lo fa per curiosità, bisogno o vigilanza. Si può ignorarlo o creare routine serali per rafforzare il legame. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cosa significa quando il gatto ti fissa mentre dormi: perché lo fa e cosa vuole comunicare - Uno sguardo fisso e diretto può esprimere anche una richiesta di attenzione innescata dalla noia provata durante il giorno a causa di una vita poco attiva e stimolante. Scrive fanpage.it

Cosa significa quando il gatto sbatte lentamente le palpebre: perché lo fa e cosa vuole comunicare - Inoltre, sbattere lentamente le palpebre è un gesto che richiede fiducia, perché per un animale come il gatto che è sia preda che predatore chiudere gli occhi, anche solo per un attimo, significa ... Lo riporta fanpage.it