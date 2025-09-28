Cosa ne pensa della reazione di De Bruyne? | Conte non le manda a dire risposta nettissima

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo Milan – Napoli: il tecnico ha analizzato la prestazione dei suoi e non solo. Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa, analizzando la prestazione della sua squadra di questa sera. Ma non solo, perché l’allenatore leccese ha avuto modo di parlare anche della reazione di Kevin De Bruyne alla sostituzione, con il belga apparso non esattamente soddisfatto della scelta. Milan – Napoli, la conferenza di Conte. “Reazione di KDB? Cosa non le ha fatto piacere di questa partita? Quello che non mi è piaciuto e che è migliorabile sono le due situazioni in cui abbiamo subito gol. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “Cosa ne pensa della reazione di De Bruyne?”: Conte non le manda a dire, risposta nettissima

Conte e la reazione di De Bruyne al momento del cambio: “Ha preso la persona sbagliata” - Antonio Conte risponde in maniera molto netta alla domanda su Kevin De Bruyne e il nervosismo che il belga ha mostrato al momento della sostituzione ... Lo riporta fanpage.it

De Bruyne se la prende con Conte dopo la sostituzione in Milan-Napoli: cosa ha detto - L'ex centrocampista del Manchester City non è sembrato accogliere bene la scelta: ha abbandonato il campo di San Siro borbottando qualcosa e gesticolando ... Come scrive fanpage.it