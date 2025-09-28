Cosa c’è dietro la stretta di Pechino contro i predicatori online
La nebbia mattutina tra le montagne, i cortili di pietra, i gong e l’incenso. Ma anche masse di turisti, macchine da presa e auto di lusso, a rompere il silenzio. Il recente scandalo del tempio Shaolin – il cui abate è indagato per appropriazione indebita e malversazione di fondi – ha dato l’impulso a una riforma del governo per rendere più stringenti le norme sui luoghi di culto. Arrivando anche alla Rete. Negli ultimi giorni, la Cina ha infatti introdotto un nuovo codice di condotta per regolare la presenza delle religioni nello spazio digitale, con l’obiettivo dichiarato di limitare la crescente commercializzazione delle pratiche spirituali. 🔗 Leggi su Lettera43.it
