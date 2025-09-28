Jasmine Paolini ha la possibilità di portarsi in una posizione che le consentirebbe di partecipare alle WTA Finals di fine stagione: l’italiana potrebbe operare il sorpasso su Elena Rybakina: la kazaka, ottava in classifica, è stata eliminata a Pechino. In virtù della sconfitta odierna, infatti, la kazaka si espone al sorpasso dell’azzurra: Paolini diventerà ottava in caso di accesso alle semifinali. L’azzurra si presenterebbe a Wuhai, altro WTA 1000 in programma nella prossima settimana, in una posizione utile per l’accesso all’ultimo torneo stagionale. Anche l’ ottava posizione, infatti, sarebbe sufficiente per l’accesso alle WTA Finals: le quattro vincitrici Slam sono ai primi 5 posti della classifica, sbloccando quindi un ulteriore posto per il torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cosa cambia per Jasmine Paolini con l’eliminazione di Rybakina a Pechino: occasione importante per le WTA Finals