Cosa cambia per Jasmine Paolini con l’eliminazione di Rybakina a Pechino | occasione importante per le WTA Finals

Oasport.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jasmine Paolini ha la possibilità di portarsi in una posizione che le consentirebbe di partecipare alle WTA Finals di fine stagione: l’italiana potrebbe operare il sorpasso su Elena Rybakina: la kazaka, ottava in classifica, è stata eliminata a Pechino. In virtù della sconfitta odierna, infatti, la kazaka si espone al sorpasso dell’azzurra: Paolini diventerà ottava in caso di accesso alle semifinali. L’azzurra si presenterebbe a Wuhai, altro WTA 1000 in programma nella prossima settimana, in una posizione utile per l’accesso all’ultimo torneo stagionale. Anche l’ ottava posizione, infatti, sarebbe sufficiente per l’accesso alle WTA Finals: le quattro vincitrici Slam sono ai primi 5 posti della classifica, sbloccando quindi un ulteriore posto per il torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it

cosa cambia per jasmine paolini con l8217eliminazione di rybakina a pechino occasione importante per le wta finals

© Oasport.it - Cosa cambia per Jasmine Paolini con l’eliminazione di Rybakina a Pechino: occasione importante per le WTA Finals

In questa notizia si parla di: cosa - cambia

Nasce l’Union Brescia: sostituirà la Feralpisalò in Serie C. Tutto su staff e rosa e cosa cambia rispetto al Brescia di Cellino

Cosa cambia con le nuove normative sui monopattini elettrici

Conto corrente per tutti, cosa cambia per risparmiatori e banche? Dagli obblighi ai divieti, la guida

cosa cambia jasmine paoliniJasmine Paolini batte la lettone Sevastova 6-1, 6-3 in 71 minuti di partita e si qualifica al 3° turno dove troverà Sofia Kenin - WTA 1000 PECHINO – A pochi giorni dalla vittoria nella Billie Jean King Cup con l’Italia, Jasmine Paolini torna in campo nel secondo turno a Pechino esordendo i ... Riporta eurosport.it

Jasmine Paolini parla cinese a Pechino dopo aver vinto: cosa significa “Bao Zong”, la chiamano così - Dopo essersi qualificata per il terzo turno del torneo WTA 1000 di Pechino battendo Anastasija Sevastova, Jasmine Paolini ha trascinato il pubblico con ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Cosa Cambia Jasmine Paolini