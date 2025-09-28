Cosa cambia per Jasmine Paolini con l’eliminazione di Rybakina a Pechino | occasione importante per le WTA Finals
Jasmine Paolini ha la possibilità di portarsi in una posizione che le consentirebbe di partecipare alle WTA Finals di fine stagione: l’italiana potrebbe operare il sorpasso su Elena Rybakina: la kazaka, ottava in classifica, è stata eliminata a Pechino. In virtù della sconfitta odierna, infatti, la kazaka si espone al sorpasso dell’azzurra: Paolini diventerà ottava in caso di accesso alle semifinali. L’azzurra si presenterebbe a Wuhai, altro WTA 1000 in programma nella prossima settimana, in una posizione utile per l’accesso all’ultimo torneo stagionale. Anche l’ ottava posizione, infatti, sarebbe sufficiente per l’accesso alle WTA Finals: le quattro vincitrici Slam sono ai primi 5 posti della classifica, sbloccando quindi un ulteriore posto per il torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: cosa - cambia
Nasce l’Union Brescia: sostituirà la Feralpisalò in Serie C. Tutto su staff e rosa e cosa cambia rispetto al Brescia di Cellino
Cosa cambia con le nuove normative sui monopattini elettrici
Conto corrente per tutti, cosa cambia per risparmiatori e banche? Dagli obblighi ai divieti, la guida
Bonifici, rivoluzione dal 9 ottobre: cosa cambia per i conti correnti - https://laleggepertutti.it/746500_bonifici-rivoluzione-dal-9-ottobre-cosa-cambia-per-i-conti-correnti… - #Bonifico #BonificoIstantaneo - X Vai su X
Juventus, cosa cambia se Conceicao non parte titolare? - facebook.com Vai su Facebook
Jasmine Paolini batte la lettone Sevastova 6-1, 6-3 in 71 minuti di partita e si qualifica al 3° turno dove troverà Sofia Kenin - WTA 1000 PECHINO – A pochi giorni dalla vittoria nella Billie Jean King Cup con l’Italia, Jasmine Paolini torna in campo nel secondo turno a Pechino esordendo i ... Riporta eurosport.it
Jasmine Paolini parla cinese a Pechino dopo aver vinto: cosa significa “Bao Zong”, la chiamano così - Dopo essersi qualificata per il terzo turno del torneo WTA 1000 di Pechino battendo Anastasija Sevastova, Jasmine Paolini ha trascinato il pubblico con ... Segnala fanpage.it