Corteo pro Pal a Torino | Blocchiamo tutto Cariche fumogeni e feriti

Alta tensione ieri a Torino, dove una manifestazione pro Palestina diretta all’aeroporto di Caselle è sfociata in scontri con le forze dell’ordine. I dimostranti, trovatasi la strada sbarrata dalla polizia, hanno tentato di forzare il blocco lanciando oggetti, bottiglie, sassi, fumogeni e petardi, usando anche le aste delle bandiere come armi. Gli agenti hanno risposto con idranti e lacrimogeni; la Questura ha comunicato che due poliziotti sono rimasti feriti. Nonostante gli scontri, un gruppo di circa cinquanta manifestanti è riuscito in seguito a raggiungere il perimetro dello scalo aereo attraversando i campi, senza tuttavia causare problemi ai voli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Corteo pro Pal a Torino: "Blocchiamo tutto". Cariche, fumogeni e feriti

