L’ormai abituale corteo pro Palestina del sabato pomeriggio si è svolto anche ieri, senza problemi di ordine pubblico. In strada un clima decisamente diverso rispetto a quello di lunedì, quando la manifestazione a favore di Gaza partita alle 10 da piazzale Cadorna e terminata pacificamente alle 13 in piazza Duca d’Aosta ha avuto come epilogo una guerriglia urbana andata avanti per circa tre ore (con cinque arrestati e una sessantina di feriti tra le forze dell’ordine). Attorno alle 16.30, circa 1.200-1.300 persone secondo gli organizzatori (500 più realisticamente) sono partite al grido di "Free Palestine" da piazzale Loreto angolo viale Monza, dopo il discorso introduttivo del presidente dell’ Associazione palestinesi d’Italia Mohammad Hannoun (collegato via telefono da Perugia). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Corteo da Loreto senza tensioni. Sabato prossimo trasferta a Roma