Corsi di teatro e di chitarra all’antico chiesino di Narnali Martedì serata di presentazione

Partiranno nel mese di ottobre i corsi di teatro e di chitarra organizzati dalla Parrocchia Santa Maria Assunta a Narnali che si svolgeranno all’Antico Chiesino in via Pistoiese 515, scenario che negli ultimi anni si sta sempre più valorizzando anche grazie a questo tipo di eventi. I corsi saranno tenuti dall’attrice e musicista pratese Serena Squatrito, vincitrice nel 2015 del Concorso Erotikanzoni al Festival Politeama Pratese e protagonista di eventi benefici insieme al gruppo di artisti “Poesie in Circolo”. Il corso di teatro è rivolto a tutti coloro che sentono l’esigenza e il desiderio di conoscersi più a fondo e di esplorare attraverso il corpo e la voce tutte quelle potenzialità che spesso rimangono inespresse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

